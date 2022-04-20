Главная » Новости



10:47, 20 апреля 2022 года В орловском полку кадет-спасателей МЧС прибыло! Присягу приняли 14 мальчишек и девчонок. Все они ученики школы №2.





Численность кадет-спасателей Орловской области увеличилась. На днях в их ряды приняли 14 человек – учащихся школы № 2 города Орла. Торжественное посвящение новобранцев прошло в Орловском военно-историческом музее. 14 пятиклассников произнесли слова клятвы кадета-спасателя МЧС России, надели оранжевые береты и пообещали быть надежными помощниками пожарных и спасателей. Почти год ребята занимались строевой подготовкой, бальными танцами и учились оказывать первую помощь . Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Надеюсь, что многим понравится это обучение, они для себя сделают определенный выбор уже во взрослой жизни - станут или пожарными, или спасателями. Нам это будет очень приятно». Специализированные кадетские классы есть в Орле и в нескольких районах области - в них учатся около 500 школьников. В сентябре общественная организация «Кадеты Орловщины» отметит 20-летний юбилей.





Юлия Сабельникова





Новости СМИ2