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Главная » Новости

10:47, 20 апреля 2022 года

В орловском полку кадет-спасателей МЧС прибыло!

Присягу приняли 14 мальчишек и девчонок. Все они ученики школы №2.


Численность кадет-спасателей Орловской области увеличилась. На днях в их ряды приняли 14 человек – учащихся школы № 2 города Орла. Торжественное посвящение новобранцев прошло в Орловском военно-историческом музее.
 
14 пятиклассников произнесли слова клятвы кадета-спасателя МЧС России, надели оранжевые береты и пообещали быть надежными помощниками пожарных и спасателей.
 
Почти год ребята занимались строевой подготовкой, бальными танцами и учились оказывать первую помощь  . 
 
Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Надеюсь, что многим понравится это обучение, они для себя сделают определенный выбор уже во взрослой жизни - станут или пожарными, или спасателями. Нам это будет очень приятно».
 
Специализированные кадетские классы есть в Орле и в нескольких районах области - в них учатся около 500 школьников. В сентябре общественная организация «Кадеты Орловщины» отметит 20-летний юбилей.



Юлия Сабельникова


 
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