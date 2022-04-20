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11:15, 20 апреля 2022 года

Колпнянский район по итогам 2021 года является региональным лидером по показателям социально-экономического развития

В этом убедился губернатор Орловской области Андрей Клычков, посетив район накануне.


То, с какими темпами последние годы преображается Колпна, может вызвать зависть даже у жителей областного центра. Скверы и парки не просто ремонтируются, но и появляются новые. Последний - на улице Титова. 1000 квадратных метров плитки, лавки, фонари, качели и сухой фонтан в центре. Он, правда, пока работал всего несколько дней прошлой осенью, но в наступившем сезоне старт его работы не за горами.
 
Продолжением этих работ станет благоустройство водоёма у стадиона «Озерки». Подготовительные работы уже идут - укрепляются берега. Проект - на проверке в «Орёлгосэкспертизе». Но его ключевые параметры уже известны - будет детская игровая площадка, лежаки для загара, а изюминкой станет беседка в центре водоёма с деревянным мостиком к ней. В планах, участие в конкурсе Минстроя. В случае победы на выделенные 56 миллионов рублей в Колпне будет разбит липовый парк.
 
Благоустраиваются в Колпне и территории у школ. Например, в лицее появился настоящий автогородок, где младшеклассники вместе с сотрудниками ГИБДД мзучают правилам дорожного движения. А у средней школы №2, благодаря проекту «Спорт - норма жизни», появилась уличная спортплощадка с тренажёрами. 
 
Не отстаёт и наука - с начала этого учебного года в школе заработала «Точка роста». На современном оборудовании ребята изучают здесь биологию, химию и физику.
 
Помимо этого у руководства Колпнянского района в планах на этот год продолжение работ по благоустройству - в Колпну будет вложено больше 6 миллионов рублей. Но есть перспектива увеличить эту сумму до 32 миллионов.
 
Виктор Громов, глава Колпнянского района: «Подали заявку на участие по сельскому направлению - обустройство сельских территорий, в Минсельхоз. На 26 миллионов».
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За 1 квартал 2022 года в Колпнянском районе, отрадно отметить, что, несмотря на экономические сложности, более 100 миллионов рублей инвестиций уже состоялись. Видим - предприятия работают. 9 сельхозпредприятий. И погода позволила уже засеять почти 5 тысяч гектаров яровых».
 
Глава региона отмечает, что Колпнянский район по итогам 2021 года является одним из лидеров области по показателям социально-экономического развития. Только собственных доходов в бюджете 40%. Хотя ещё в 2020 было только 25%.


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Антон Киселёв


 
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