Базовые кафедры компаний в вузах: что это и чем они вам помогут

В условиях развития технологий регулярно меняется и ситуация и на рынке труда. Компании модернизируют процессы и корректируют требования к квалификации специалистов, которых готовы принять на работу.

Чтобы вовремя подстраиваться под требования рынка, обеспечивать выпускникам конкурентоспособность и гарантию трудоустройства, вузу необходимо налаживать партнерские отношения с потенциальными работодателями. Именно с этой целью многие университеты открывают у себя базовые кафедры предприятий.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – базовая кафедра – структурное подразделение университета, созданное совместно с компанией-партнером. В качестве партнеров обычно выступают только лидеры рынка и отрасли – например, «Яндекс», «Газпром», «Лукойл», KPMG, PwC, Сбербанк. Занятия на базовых кафедрах ведут как преподаватели вуза, так и специалисты компаний.

Обычно на базовые кафедры попадают на 2-3 курсе по конкурсу/экзамену, здесь все зависит от конкретного вуза и кафедры, некоторые кафедры зачисляют даже с 1 курса. Чтобы поступить на кафедру предприятия, зачастую приходится приложить немало усилий: конкурс и проходной балл обычно высокие. Но обучение стоит того, ведь помимо академических знаний выпускники получают навыки, востребованные на рынке, а также возможность трудоустройства в крупную компанию сразу после окончания учебы.

Процесс учебы делится на занятия в вузе и практику в компании, некоторые базовые кафедры организуют практику в режиме стажировки, студенты максимально погружаются в рабочую среду.

Сотрудники предприятия могут участвовать в разработке образовательных программ и курсов, организовывать практики и стажировки для студентов, заключать договора на целевое обучение, курировать исследовательские и дипломные работы обучающихся. Эта форма сотрудничества между вузами и бизнесом довольно широко распространена за рубежом. Но в России практика создания кафедр работодателей началась не так давно – в 2014 году.

В чем идея для компании: подготовка кадров, которые уже не надо обучать на рабочем месте, развитие бизнеса, репутация в академических кругах, развитие скиллов сотрудников.

В чем идея для вуза: более высокий процент трудоустройства в престижные компании, репутация прогрессивного вуза, потенциально именитые выпускники.

Вероятно, именно поэтому количество базовых кафедр растёт с каждым годом.