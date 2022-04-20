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11:51, 20 апреля 2022 года

Базовые кафедры компаний в вузах: что это и чем они вам помогут

В условиях развития технологий регулярно меняется и ситуация и на рынке труда. Компании модернизируют процессы и корректируют требования к квалификации специалистов, которых готовы принять на работу.

Чтобы вовремя подстраиваться под требования рынка, обеспечивать выпускникам конкурентоспособность и гарантию трудоустройства, вузу необходимо налаживать партнерские отношения с потенциальными работодателями. Именно с этой целью многие университеты открывают у себя базовые кафедры предприятий.
 
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – базовая кафедра – структурное подразделение университета, созданное совместно с компанией-партнером. В качестве партнеров обычно выступают только лидеры рынка и отрасли – например, «Яндекс», «Газпром», «Лукойл», KPMG, PwC, Сбербанк. Занятия на базовых кафедрах ведут как преподаватели вуза, так и специалисты компаний.
 
Обычно на базовые кафедры попадают на 2-3 курсе по конкурсу/экзамену, здесь все зависит от конкретного вуза и кафедры, некоторые кафедры зачисляют даже с 1 курса. Чтобы поступить на кафедру предприятия, зачастую приходится приложить немало усилий: конкурс и проходной балл обычно высокие. Но обучение стоит того, ведь помимо академических знаний выпускники получают навыки, востребованные на рынке, а также возможность трудоустройства в крупную компанию сразу после окончания учебы.
 
Процесс учебы делится на занятия в вузе и практику в компании, некоторые базовые кафедры организуют практику в режиме стажировки, студенты максимально погружаются в рабочую среду.
 
Сотрудники предприятия могут участвовать в разработке образовательных программ и курсов, организовывать практики и стажировки для студентов, заключать договора на целевое обучение, курировать исследовательские и дипломные работы обучающихся. Эта форма сотрудничества между вузами и бизнесом довольно широко распространена за рубежом. Но в России практика создания кафедр работодателей началась не так давно – в 2014 году.
 
В чем идея для компании: подготовка кадров, которые уже не надо обучать на рабочем месте, развитие бизнеса, репутация в академических кругах, развитие скиллов сотрудников.
 
В чем идея для вуза: более высокий процент трудоустройства в престижные компании, репутация прогрессивного вуза, потенциально именитые выпускники.
 
Вероятно, именно поэтому количество базовых кафедр растёт с каждым годом.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
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