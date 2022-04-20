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11:37, 20 апреля 2022 года

Константин Домогатский отметил тенденцию к обесцениванию института брака у орловцев

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области подвел итоги своей работы за прошедший год.


Демографическая проблема продолжает быть актуальной для нашего региона. За последние 4 года количество жителей Орловской области сократилось на 22 с половиной тысячи человек. Сегодня численность населения Орловщины - почти 725 тысяч.
 
Как отметил в своем докладе уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский, одна из проблем нашего времени – тенденция к обесцениванию института брака у орловцев. Молодые люди все чаще предпочитают неофициальные отношения. 
 
Кроме того, в прошлом году на 4404 заключенных брака пришлось 3257 разводов. 
 
Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: «Несмотря на ту поддержку, которую власть предоставляет семьям, мы говорим о том, что это всё- таки должна быть идеологическая составляющая. Чтобы не терялись те наши традиции и те наши подходы, когда мы говорили о крепкой и дружной семье».
 
На встрече с уполномоченным по правам ребенка затронули и другую важную тему - подростковой преступности. Здесь статистика радует: количество таких преступлений за год сократилось на 26,5 %. 
 
Отметили на встрече и тех ребят, на которых стоит равняться каждому подростку. В мае прошлого года два школьника из Мценска - Михаил Громляка и Александр Матвеев - спасли в реке Зуше тонущую девочку. Ребятам вручили почетные грамоты.



Елизавета Капырина


 
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