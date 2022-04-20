На проектирование Западного обхода Орла выделено 64 млн рублей

Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин.

По информации руководителя департамента дорожного хозяйства Орловской области Алексея Субботина, Правительством России в марте 2022 года подписано распоряжение о выделении средств на проектирование Западного обхода Орла. Из федерального бюджета на эти цели выделено 64 млн рублей.

Проектные работы будут осуществляться в период 2022-2023 годов. Сейчас идет подготовка к проведению торгов на осуществление проектно-изыскательских работ.