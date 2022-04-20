Проект Орловского театра кукол стал победителем региональной премии «Большое дело»

Региональная премия «Большое дело» учреждена Социально-культурным фондом развития и инноваций. В номинации «Вдохновленные искусством» победил проект «Добрый театр», созданный Орловским театром кукол.

Победитель премии «Большое дело» - проект «Добрый театр» - целый комплекс уже осуществленных мероприятий. Это и спектакли, и мастер классы, экскурсии. Их посетили более 2000 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна часть проекта это игровая зона в фойе театра.

Наталья Павлова, культорганизатор Орловского театра кукол: «В эту зону входят мягкие модули, чтобы ребенок не мог получить никакую травму. Вся мебель - без острых углов, она адаптирована под возраст детей. Перед каждым спектаклем здесь проходят интерактивные игровые программы с учетом возрастных и психологических особенностей детей».

В игровой зоне есть даже песочница, где малыши могут поиграть. Кроме того, юные зрители могут стать на время артистами и самостоятельно разыграть спектакль.

Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол: «У нас есть интерактивная фотозона. Ребята могут переодеться в костюмы, взять профессиональных кукол, сыграть небольшой спектакль и, конечно, сфотографироваться на память».

Проект «Добрый театр» существует уже три года, в него вошел и беби-театр, или театр на подушках. Всё здесь устроено так, чтобы спектакли и мастер-классы стали проводниками в мир искусства.

Екатерина Пташкина, артист-кукловод Орловского областного театра кукол: «К нам приходят маленькие зрители с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники деревни SOS-Лаврово, воспитанники Болховского дома-интерната, и помимо спектаклей мы радуем их интересными мастер-классами. Один из самых любимых - мастер-класс по изготовлению ангелочков».

Еще одна часть проекта - Фестиваль детских инклюзивных театральных коллективов. Так что премия «Большое дело» попала в нужные руки. В театре задумано множество добрых и хороших дел, которые требуют скорейшего воплощения.