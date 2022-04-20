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13:55, 20 апреля 2022 года

На Орловщину пришло «Этно-Лето»

Это не время года, а фестиваль, призванный привлечь внимание к нашей культуре и заинтересовать молодежь традициями родного края. Старт проекту дал показ мод в этно-стиле.


В Орловском областном центре народного творчества прошло первое мероприятие проекта «Этно-Лето» - «Код идентичности». Это презентация народных костюмов Троснянского, Болховского, Мценского и других районов области. 
 
Анна Тихонова, заведующая отделом проектной деятельности и медиакоммуникаций Орловского областного центра народного творчества: «Сегодня мы воспринимаем одежду в русском стиле как сувенирный китч, но на самом деле это не так».
 
Это подтверждают наряды из этно-коллекция театра моды «Ассоль», который представил современную вариацию на тему народного костюма. Создатели сохранили тот самый «русский дух»: традиционная вышивка, свободный крой. Подобные платья крестьянки надевали во время обрядов на праздник Ивана Купалы.
 
У музыкального ансамбля из Новосильского района, который выступил на мероприятии, костюмы подлинные. Некоторым почти по два века. Однако сохранение такого русско-народного винтажа - не главная цель. Куда важнее, что «Духовские родники» собирают и исполняют русский фольклор. Для молодёжи привезли мастер-класс по деликанью. 
 
Валентина Болгари, участница ансамбля «Духовские родники»: «Деликанье - это игра на губах. Под нее пели частушки и плясали. И выбивали такие дроби, что травы не оставалось».
 
Любовь Нелюдимова рассказала юному поколению о старинной традиции - закликать весну при помощи куликов из теста. Говорит, что студенты на лету схватывают новые знания.
 
Мероприятие даёт старт проекту «Этно-Лето 2022». В этом году запланировано пять концертных программ: все они пройдут в июне, июле и августе. Первый праздник, на который приглашают орловцев, - «Троицкие хороводы» в Хотынецком районе.



Юлия Сабельникова


 
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