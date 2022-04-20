На Орловщину пришло «Этно-Лето»

Это не время года, а фестиваль, призванный привлечь внимание к нашей культуре и заинтересовать молодежь традициями родного края. Старт проекту дал показ мод в этно-стиле.

В Орловском областном центре народного творчества прошло первое мероприятие проекта «Этно-Лето» - «Код идентичности». Это презентация народных костюмов Троснянского, Болховского, Мценского и других районов области.

Анна Тихонова, заведующая отделом проектной деятельности и медиакоммуникаций Орловского областного центра народного творчества: «Сегодня мы воспринимаем одежду в русском стиле как сувенирный китч, но на самом деле это не так».

Это подтверждают наряды из этно-коллекция театра моды «Ассоль», который представил современную вариацию на тему народного костюма. Создатели сохранили тот самый «русский дух»: традиционная вышивка, свободный крой. Подобные платья крестьянки надевали во время обрядов на праздник Ивана Купалы.

У музыкального ансамбля из Новосильского района, который выступил на мероприятии, костюмы подлинные. Некоторым почти по два века. Однако сохранение такого русско-народного винтажа - не главная цель. Куда важнее, что «Духовские родники» собирают и исполняют русский фольклор. Для молодёжи привезли мастер-класс по деликанью.

Валентина Болгари, участница ансамбля «Духовские родники»: «Деликанье - это игра на губах. Под нее пели частушки и плясали. И выбивали такие дроби, что травы не оставалось».

Любовь Нелюдимова рассказала юному поколению о старинной традиции - закликать весну при помощи куликов из теста. Говорит, что студенты на лету схватывают новые знания.

Мероприятие даёт старт проекту «Этно-Лето 2022». В этом году запланировано пять концертных программ: все они пройдут в июне, июле и августе. Первый праздник, на который приглашают орловцев, - «Троицкие хороводы» в Хотынецком районе.