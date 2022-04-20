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14:20, 20 апреля 2022 года Орловская модель Семейного МФЦ будет совершенствоваться Об этом рассказали сегодня попечитель фонда «Орловский социальный кластер» Валерия Клычкова и председатель правления фонда Светлана Черенкова в прямом эфире, который прошел в Центре управления регионом.





Орловская область вошла в число восьми пилотных проектов по развитию Семейных МФЦ. Сейчас стоит задача объединить лучшие практики других регионов, доработать общую модель семейных МФЦ, т.к. в каждом регионе есть свои прекрасные практики.



Светлана Черенкова, председатель правления фонда «Орловский социальный кластер»: «В настоящее время формируется модель на основе шаблона того проекта, который уже работает и показал свою эффективность в Орловской области. Каждый регион может вносить свои идеи и предложения. Семейный МФЦ это межсекторный, межведомственный продукт. Орловская область планирует обучать новых специалистов из других регионов, для этих целей сегодня было заключено соглашение с Орловским государственным университетом, благодаря этому Орловщина может стать центром компетенции для Семейных МФЦ других регионов».





Орловское Информбюро





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