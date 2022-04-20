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15:00, 20 апреля 2022 года Валерий Селихов: «В мае будет тепло и сухо» О погоде в конце апреля и начале мая рассказал начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.





Этой весной апрель не радует орловцев хорошей погодой, и ждать её до конца месяца не стоит. Всему виной циклоны.



Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Сейчас погоду определяет череда циклонов, которые приходят к нам с Черного моря, они имеют характер то теплый, то холодный, поэтому такая погода на территории области установилась. До конца недели мы ожидаем прохождения еще двух циклонов, также с теплым и холодным фронтом. На сегодня температурную климатическую норму мы слегка превышаем, но незначительно. По количеству осадков - в пределах нормальных значений».

Также Валерия Селихов рассказал, когда аграриям и дачникам можно начать посевную кампанию.



Валерий Селихов: «В ближайшую неделю также ожидаем выпадения обильных осадков, и техника не сможет выйти в поля. Но, думаю, что к концу третье декады апреля, к 1 мая погода наладится, и можно будет аграриям выходить в поле, и дачникам».

Орловцев также интересует, какую погоду ждать на майские праздники. Как сообщил Селихов, май ожидается теплым и сухим.



Валерий Селихов: «Согласно долгосрочному прогнозу, выпущенному Гидрометцентром России, в мае ожидается температура выше многолетних значений на фоне небольшого дефицита осадков. Будет тепло и сухо».





Юлия Сулим





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