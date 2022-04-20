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15:45, 20 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Игры орловцев не пройдут незамеченными. Бдительный гражданин сообщил о подозрительной группе в правоохранительные органы.



- Как работать в кризис, знают в Колпнянском районе. Результаты оценил губернатор Андрей Клычков.



- Народный костюм не китч, а основа для творчества. В Орле стартовало «Этно-Лето».



- Суд поставил точку. Сегодня в Орле вынесен приговор по громкому делу о хищении 85 миллионов бюджетных средств



- Эти люди безвозмездно и добровольно спасают жизни. Сегодня в России - День донора.



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