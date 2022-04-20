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15:03, 20 апреля 2022 года Артуру Шлейхеру вынесен приговор за хищение 85 миллионов рублей Приговор огласили в Железнодорожном суде города Орла.





Громкое уголовное дело Артура Шлейхера, ране известного под фамилией Саркисов, сегодня завершилось вынесение приговора. Он обвиняется по статье о мошенничестве, а точнее - в хищении более 85 млн рублей из бюджета. Фирма обвиняемого получала подряды в бытность губернатора Вадима Потомского. Следствие считает, что Шлейхер создал схему и похитил деньги предприятия «Орелтеплоэнерго». Суд с доводами гособвинения согласился, а вот сам фигурант – нет. На вопрос корреспондента ГТРК «Орел» Всеволода Трифонова, будет ли обжалован приговор, Шлейхер ответил утвердительно.

Татьяна Соколянская, помощник председателя Железнодорожного районного суда г. Орла: «Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу осужденному изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Он взят под стражу в зале суда».





Юлия Сулим





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