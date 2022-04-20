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15:50, 20 апреля 2022 года Орловские футболисты впервые сыграют в Юношеской футбольной лиге Турнир в дивизионе «Центр», куда относится и Орловская область, стартует во второй половине мая.





Юношеская футбольная лига – чемпионат среди академий профессиональных футбольных клубов. В этом году к нему добавляются дивизиональные соревнования. В «Центре» - наши «Русичи».



Михаил Межуев, тренер ФК «Русичи»: «Очень много игр будет в течение сезона. Это большая игровая практика для детей, для их развития. За детьми будут наблюдать из различных команд, будет телевидение снимать каждую игру. Будут смотреть скауты, может какие-то предложения будут».

Первый шанс громко заявить о себе у ребят появится уже в конце мая.





Анастасия Дорохова





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