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16:35, 20 апреля 2022 года Андрей Клычков: «Самое важное, чтобы мы были в едином коллективе» Губернатор Орловской области в прямом эфире в телеграм-канале «Политесса Кислицына» рассказал о сплочении орловцев.





Сегодня в рамках онлайн-беседы в телеграм-канале «Политесса Кислицына» состоялась беседа с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Один из первых вопросов касался настроения в регионе после старта специальной операции на Украине. Глава региона отметил, что в феврале жители Орловской области сильно поддались информационной повестке, однако сейчас настроение в регионе спокойное. По словам Андрея Клычкова, орловцы активно помогают беженцам, собирают посылки на фронт.





Анастасия Дорохова





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