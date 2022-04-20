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16:35, 20 апреля 2022 года
Андрей Клычков: «Самое важное, чтобы мы были в едином коллективе»Губернатор Орловской области в прямом эфире в телеграм-канале «Политесса Кислицына» рассказал о сплочении орловцев.
Сегодня в рамках онлайн-беседы в телеграм-канале «Политесса Кислицына» состоялась беседа с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Один из первых вопросов касался настроения в регионе после старта специальной операции на Украине. Глава региона отметил, что в феврале жители Орловской области сильно поддались информационной повестке, однако сейчас настроение в регионе спокойное. По словам Андрея Клычкова, орловцы активно помогают беженцам, собирают посылки на фронт.
Анастасия Дорохова