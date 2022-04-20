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16:48, 20 апреля 2022 года В Орле планируют создать сквер Пограничников Расположить его предлагают на Пролетарской Горе.





Сегодня на комитете по образованию, культуре и социальной политике орловского горсовета было предложено создать на Пролетарской Горе сквер Пограничников. Инициаторами стала региональная общественная организация ветеранов Пограничных войск.



Как сообщил депутатам горсовета начальник управления градостроительства администрации города Владимир Плотников, планируется разбить аллеи и установить пограничные столбы разных эпох.



Как отметила зампредседателя профильного комитета Лариса Антошкина, предлагаемая территория имеет великолепный ландшафт, с которого открывается вид на место слияние Оки и Орлика, где исторически и размещалась пограничная застава для защиты южных границ Русского государства.



Данное предложение будет вынесено на рассмотрения горсовета.



Схема сквера размещена на сайте Орловского городского совета





Орловское Информбюро





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