В Орле к лету подготовят спортплощадки

Подготовку спортивной базы города к летнему сезону обсудили сегодня в орловском горсовете.

Сегодня на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике орловского горсовета один из вопросов повестки касался подготовки спортивных объектов Орла к летнему сезону.



Как сообщил депутатам представитель администрации города Сергей Шаров, в городе Орле к летнему сезону 2022 года планируется подготовить 121 спортивный объект. Уже отремонтирована спортплощадка на ул. Советская, в районе дома № 29. Здесь построена мини-футбольная с искусственным покрытием, заменено асфальтовое покрытие и установлен пластиковый корт, оборудована площадка для уличных тренажеров с резиновым покрытием, установлены тренажеры. Также приведена в современный вид спортплощадка на ул. Паровозной, между домами № 60 и № 58. Здесь установлены тренажеры, заменено покрытие мини-футбольного поля. Современная площадка для уличного баскетбола появилась у спорткомплекса на ул. Маринченко и на площадке по ул. Кромской.



Также Сергей Шаров сообщил, что в районе Веселой Слободы будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс.



Планируется ремонт и реконструкция следующих объектов спорта:



- спортивная площадка по адресу: г. Орел, ул. Игнатова, дом № 9: ремонт уличных волейбольной и баскетбольной площадок, укладка резинового покрытия, установка новых баскетбольных щитов и уличных тренажеров;

- спортивная площадка по адресу: г. Орел, ул. Щепная, дом № 10: замена искусственного покрытия мини-футбольного поля, изготовление и установка нового металлического решетчатого ограждения;

- спортивная площадка по адресу: г. Орел, Бульвар Победы, дом № 5: ремонт металлического ограждения спортивной площадки;

- спортивная площадка по адресу: г. Орёл, ул. Розы Люксембург, дом № 54: благоустройство современной спортивной площадки для уличного баскетбола, установка нового хоккейного корта.