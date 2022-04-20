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18:09, 20 апреля 2022 года

От Z до V:активисты ОНФ и дайверы провели акцию в поддержку российской армии

Флешмоб прошел в месте слияния Оки и Орлика.


В Орле продолжают устраивать флешмобы в поддержку российской армии. Сегодня акцию провели активисты ОНФ и дайверы - в месте слияния Оки и Орлика. На стрелке активисты Народного фронта выстроились в букву Z, а 20 аквалангистов из клуба подводного плавания «Орел» погрузились в воду. Перед дайверами стояла задача - преодолеть 250 метров от символа Z и на другом берегу сформировать еще один - в виде латинской буквы V. После бодрящего заплыва заветный символ победы - V- готов. Одно из его значений - сила в правде.

Александр Мармылёв, руководитель подводного клуба «Орёл»: «Не хотелось оставаться безучастными, хотелось поддержать наших ребят. Многие из Орловской области служат, у кого-то родственники там».



Юлия Сабельникова


 
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