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18:09, 20 апреля 2022 года От Z до V:активисты ОНФ и дайверы провели акцию в поддержку российской армии Флешмоб прошел в месте слияния Оки и Орлика.





В Орле продолжают устраивать флешмобы в поддержку российской армии. Сегодня акцию провели активисты ОНФ и дайверы - в месте слияния Оки и Орлика. На стрелке активисты Народного фронта выстроились в букву Z, а 20 аквалангистов из клуба подводного плавания «Орел» погрузились в воду. Перед дайверами стояла задача - преодолеть 250 метров от символа Z и на другом берегу сформировать еще один - в виде латинской буквы V. После бодрящего заплыва заветный символ победы - V- готов. Одно из его значений - сила в правде.

Александр Мармылёв, руководитель подводного клуба «Орёл»: «Не хотелось оставаться безучастными, хотелось поддержать наших ребят. Многие из Орловской области служат, у кого-то родственники там».





Юлия Сабельникова





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