Главная » Новости



18:22, 20 апреля 2022 года Андрей Клычков: «Из Центра помощи «Патриот 57» отправляем первую партию посылок для военнослужащих России» Губернатор Орловской области сообщил об этом в своем Telegram-канале.





Андрей Клычков: «Сегодня из Центра помощи «Патриот 57» отправляем первую партию посылок для военнослужащих России, участвующих в спецоперации на Украине. Двухтонная поддержка от жителей Орловщины уезжает к месту дислокации наших бойцов. В ближайшие дни отправим ещё более 5 тонн собранных посылок. И жители продолжают нести вещи, лекарства, подарки, письма… Для ребят – это не только поддержка, но и весточка с родной земли, согретая заботливыми руками и любящими сердцами наших жителей. Среди передаваемых вещей много уникальных и трогательных посылок. Например, домашние пряники с буквой «Z», в каждый из которых вложена записка с молитвой, освященные иконы, оберегающие воинов. Видно, что орловчане подошли к вопросу со всей душой».

Глава региона поблагодарил орловцев за доброту и отзывчивость, внимание и активное участие в сборе помощи, особо отметив бизнес-сообщество – «за весомый вклад в общее дело».





Орловское Информбюро





Новости СМИ2