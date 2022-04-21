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21:20, 20 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Артуру Шлейхеру вынесен приговор за хищение 85 миллионов рублей.



- От Z до V:активисты ОНФ и дайверы провели акцию в поддержку российской армии.



- Орловская модель Семейного МФЦ будет совершенствоваться и развиваться. Центры откроются в Ливнах и Болхове.



- В этом году отремонтируют 24 региональные дороги на полтора миллиарда рублей.



- Для них китайская грамота - понятна и интересна. Юные орловцы сегодня сдавали экзамен по китайскому языку.



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