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6:31, 21 апреля 2022 года

Орловцы могут получить цифровую профессию со скидкой

Стартовал новый сезон программы «Цифровые профессии».


Воспользоваться программой «Цифровые профессии» в этом году смогут более 50 тыс. человек во всех регионах страны. На выбор — 25 курсов.

Скидка составит:

- для людей с ограниченными возможностями здоровья и безработных, которые состоят на учёте в центре занятости, — 100%;

- для безработных, которые не состоят на учёте, — 75%;

- для родителей детей до трёх лет с зарплатой ниже средней по региону — 75%;

- для родителей детей до трёх лет с зарплатой выше средней по региону — 50%;

- для студентов вузов и колледжей, а также сотрудников бюджетных организаций и работников с низкой зарплатой — 50%.

Записаться на курсы от нацпроекта «Цифровая экономика» можно на profidigital.gosuslugi.ru.


Орловское Информбюро


 
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