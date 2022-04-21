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6:31, 21 апреля 2022 года Орловцы могут получить цифровую профессию со скидкой Стартовал новый сезон программы «Цифровые профессии».





Воспользоваться программой «Цифровые профессии» в этом году смогут более 50 тыс. человек во всех регионах страны. На выбор — 25 курсов.



Скидка составит:



- для людей с ограниченными возможностями здоровья и безработных, которые состоят на учёте в центре занятости, — 100%;



- для безработных, которые не состоят на учёте, — 75%;



- для родителей детей до трёх лет с зарплатой ниже средней по региону — 75%;



- для родителей детей до трёх лет с зарплатой выше средней по региону — 50%;



- для студентов вузов и колледжей, а также сотрудников бюджетных организаций и работников с низкой зарплатой — 50%.



Записаться на курсы от нацпроекта «Цифровая экономика» можно на profidigital.gosuslugi.ru.





Орловское Информбюро





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