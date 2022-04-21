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7:36, 21 апреля 2022 года На капремонт здания начальной школы в Дросково направят 13 млн рублей Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Образование».





В Дросково Покровского района отремонтируют здание начальной школы.

Работы рассчитаны на два года, но подрядчик изъявил желание выполнить их уже в этом году. В здании утеплят и отремонтируют фасад, произведут цокольные работы, отремонтируют пищеблок, системы электро- и водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации. Отремонтируют весь первый этаж здания, включая школьную библиотеку.



Капремонт начальной школы станет подарком к 85-летнему юбилею учреждения. Подрядчик приступит к работам с 1 мая.





Орловское Информбюро





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