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8:39, 21 апреля 2022 года Орловские индивидуальные предприниматели с инвалидностью смогут получить статус социального предпринимателя Таким предпринимателям станут доступны меры поддержки, предусмотренные для социальных предприятий.





Минэкономразвития России разработана законодательная инициатива предлагающая наделить индивидуальных предпринимателей с инвалидностью статусом социальных предприятий. Получение статуса социального предпринимателя расширит возможности для ИП‒ людей с инвалидностью без наемных работников и тех, кто еще и трудоустроил хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан.



Таким предпринимателям станут доступны меры поддержки, предусмотренные для социальных предприятий, ‒ они смогут обращаться в центры инноваций социальной сферы, получать микрозаймы по льготной ставке, а также гранты на открытие и развитие своего дела в размере до 500 тыс. рублей. Обязательные условия получения займов и грантов ‒ аналогичный размер софинансирования от самого предприятия и прохождение обучения в Центре «Мой бизнес».





Орловское Информбюро





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