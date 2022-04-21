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20:38, 20 апреля 2022 года Андрей Клычков призывает орловцев ревакцинироваться Губернатор Орловской области напомнил жителям региона, что ковид никуда не ушел.





Во время онлайн-общения с орловцами губернатор Андрей Клычков напомнил о необходимости ревакцинации. Сегодня было зафиксировано 105 случаев заболеваемости коронавирусом, три человека не справились с болезнью. Регион не находится на последнем месте по инфицированию коронавирусом, поэтому речь об отмене масочного режима пока не идет, - отметил Андрей Клычков.





Анастасия Дорохова





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