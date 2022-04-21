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20:48, 20 апреля 2022 года Проектно-сметная документация по достройке «Титаника» в Орле практически готова Губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях рассказал о перспективах возобновления строительства многофункционального медицинского центра.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Проектно-сметная документация по «Титанику» готова на 97%. Рассматриваем возможность «контракта под ключ», чтобы было и завершение проектно-сметной документации, и сами работы. Проблема в том, что из-за санкций нужно будет пересматривать всё медоборудование, которое будет устанавливаться».

В Орле «Титаником» называют многофункциональный медицинский центр при Орловской областной клинической больнице, который является долгостроем.





Анастасия Дорохова





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