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20:51, 20 апреля 2022 года Орловцы просят Андрея Клычкова ликвидировать лужу перед главным корпусом ОГУ Вопрос был поднят в рамках прямого эфира губернатора в социальных сетях.





Сегодня в рамках прямого эфира в социальных сетях Андрею Клычкову поступила просьба посодействовать в ликвидации лужи перед главным корпусом Орловского государственного университета. Она образовывается там после каждого дождя. Глава региона переадресовал вопрос своим подчиненным и городской администрации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Прошу департамент строительства и город обратить внимание. Неоднократно сам говорил, видел. Давайте мы от разговоров перейдем к конкретным действиям».





Анастасия Дорохова





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