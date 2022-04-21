Главная » Новости



20:54, 20 апреля 2022 года В Орле МФЦ поучаствует в подготовке к акции «Бессмертный полк» Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Городские МФЦ подключат к работе по подготовке к шествию «Бессмертного полка». Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях. Любой желающий сможет там бесплатно распечатать и заламинировать фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2