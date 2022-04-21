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9:33, 21 апреля 2022 года На экранах страны – фильм «Первый Оскар» «Первый Оскар» - экшн-драма производства кинокомпании «Централ Партнершип», кинокомпании «Новые люди», при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив.





1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…

1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю… Вдохновлено реальными событиями: снятый в рекордные сроки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории «Оскара» награды за Лучший документальный фильм. Это первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.

В главных ролях в фильме «Первый Оскар» снялись молодые звезды Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь», «Топи»), Антон Момот («Братство») и Дарья Жовнер («Теснота», «Доктор Лиза», «Медиатор»). Также в фильме сыграли зарубежные актеры – номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер («Бартон Финк») и Остин Бэсис (сериалы «Родина», «Люцифер», «Красавица и чудовище»). Режиссер - Сергей Мокрицкий, сценарий - Максима Бударина, Юрия Ненева, Сергея Мокрицкого.





Орловское Информбюро





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