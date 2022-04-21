Хоккеисты ОГУ стали пятыми на всероссийском финале Первенства Студенческой хоккейной лиги

Турнир прошел в Нижнем Новгороде.

Хоккейная команда ОГУ в групповом этапе одержала победы над студентами Магнитогорска - 6:3 и Казани - 5:1. И проиграла победителю турнира - команде «Университет Лесгафта» со счетом 1:8. В четвертьфинале орловцы по буллитам уступили калининградскому «Западу России». Счет: 4:5.

Стоит отметить, что наша команда впервые попала во всероссийский финал Первенства Студенческой хоккейной Лиги. По итогам их успешного дебюта в дивизиональном этапе наша команда получила право выступить в следующем сезоне в высшем дивизионе - Чемпионате Студенческой хоккейной лиги.