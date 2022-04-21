четверг 21.04.2022 12:01:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:18, 21 апреля 2022 года

Хоккеисты ОГУ стали пятыми на всероссийском финале Первенства Студенческой хоккейной лиги

Турнир прошел в Нижнем Новгороде.


Хоккейная команда ОГУ в групповом этапе одержала победы над студентами Магнитогорска - 6:3 и Казани - 5:1. И проиграла победителю турнира - команде «Университет Лесгафта» со счетом 1:8. В четвертьфинале орловцы по буллитам уступили калининградскому «Западу России». Счет: 4:5. 
 
Стоит отметить, что наша команда впервые попала во всероссийский финал Первенства Студенческой хоккейной Лиги. По итогам их успешного дебюта в дивизиональном этапе наша команда получила право выступить в следующем сезоне в высшем дивизионе - Чемпионате Студенческой хоккейной лиги.



Анастасия Дорохова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.