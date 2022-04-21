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11:41, 21 апреля 2022 года В Орловской области – 101 новый случай коронавирусной инфекции Два человека скончались.





Стопкоронавирус.рф на 21 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: По оперативным данным сайтана, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализирован 31 человек; - после выздоровления выписано 162 человека; - скончались два человека. Всего с начала пандемии в регионе выявлено: - положительных тестов на COVID-19 – 110 892; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 886.





Орловское Информбюро





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