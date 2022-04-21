В Орловской области – 101 новый случай коронавирусной инфекции

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11:41, 21 апреля 2022 года
В Орловской области – 101 новый случай коронавирусной инфекцииДва человека скончались.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 21 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализирован 31 человек;
- после выздоровления выписано 162 человека;
- скончались два человека.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 110 892;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 886.
Орловское Информбюро