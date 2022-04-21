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12:03, 21 апреля 2022 года Орловцы смогут задать вопросы руководителю регионального депздрава Станиславу Шувалову Сегодня Станислав Шувалов станет гостем программы Александра Короткевича «Контакт».





Сегодня об успехах и проблемах орловского здравоохранения можно будет узнать из первых уст. Ответ будет держать руководитель департамента здравоохранения области Станислав Шувалов. Он станет гостем передачи Александра Короткевича «Контакт».



Эфир программы начнется в 21:00 на телеканале «Россия 24». Звонки начнут принимать в 21 час.





Орловское Информбюро





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