Лечение туберкулеза требует идеальных санитарных условий

Орловский противотуберкулёзный диспансер в следующем году отметит столетний юбилей. А зданию главного отделения - терапии туберкулёза лёгких – исполнится 50 лет. И за эти годы капитального ремонта в тубдиспансере не было ни разу. Хотя это единственное учреждение в области, оказывающее специализированную противотуберкулёзную помощь населению. На днях состояние медучреждения оценил председатель облсовета Леонид Музалевский.

25-процентный рост заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Орловщине с начала этого года. Специалисты связывают это с пандемией коронавирусом - появилась новая группа риска по туберкулёзу - это люди, перенёсшие ковид с тяжёлым проявлением дыхательной недостаточности и острым респираторным дистресс-синдромом.

Елена Кирьянова, главный врач Орловского противотуберкулёзного диспансера: «У нас выявлено несколько деток, больных туберкулёзом. Мы открыли детское отделение, оно было закрыто на период ковида. Сейчас задача активно выявлять туберкулёз и лечить его».

Полное возвращение к профильной деятельности в тубдиспансере завершилось только на прошлой неделе. Сейчас в учреждении развёрнуто 160 коек, плюс дневной стационар на 30 мест и две поликлиники - взрослая и детская. И самая большая проблема медучреждения - это текущая крыша. От этого страдает самый важный - 1 корпус, где находятся ключевые отделения. Протечки есть также в переходе к поликлинике и техпомещениях - прачечной и гараже.

Елена Кирьянова, главный врач Орловского противотуберкулёзного диспансера: «Мы подготовили сметную документацию, она прошла экспертизу, подготовили все документы, передали сейчас в департамент здравоохранения. Обещали, ждём сейчас финансовые средства. Будем в этом году объявлять торги и ремонтировать. Надеюсь, что мы это сделаем».

На ремонт кровли необходимо 5 миллионов рублей. Помимо этого медучреждение сейчас заказало проект ремонта самого важного - 6-го отделения - терапии туберкулёза лёгких. Там необходимо поменять проводку, оштукатурить стены, и, главное, обустроить дополнительные боксы для больных. Спикер облсовета Леонид Музалевский пообещал поддержать тубдиспансер в этом запросе.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «И территория, и, самое важное, здание требует капитального ремонта. Я обязательно проведу совещание с департаментом здравоохранения, с департаментом финансов, чтобы обратить особое внимание именно на это лечебное учреждение».

В следующем году орловский противотуберкулёзный отметит вековой юбилей. По этому случаю администрация медучреждения надеется, что власти региона поддержат их и в проведении ремонта фасада больницы, и отмостки корпусов.