Под Орлом едва не сгорело 50 голов крупнорогатого скота

|Главная » Новости
12:32, 21 апреля 2022 года
Под Орлом едва не сгорело 50 голов крупнорогатого скотаПожар произошел накануне днем деревне Старогольское Новодеревеньковского района. Потребовалась помощь пожарных Тульской области.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о пожаре на ферме в деревне Старогольское Новодеревеньковского района на телефон службы спасения поступило в 16:20. В результате пожара выгорела кровля на 70 м.кв. Пожарным удалось оперативно локализовать пламя, было эвакуировано 50 голов крупнорогатого скота. На месте работали пожарные Новодеревеньковского, Краснозоренского районов и Тульской области.
Пострадавших нет. Спасено строение фермы с внутренними помещениями. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали за прошедшие сутки 16 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 9 выездов на различные происшествия и помощь населению.
Орловское Информбюро