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12:32, 21 апреля 2022 года Под Орлом едва не сгорело 50 голов крупнорогатого скота Пожар произошел накануне днем деревне Старогольское Новодеревеньковского района. Потребовалась помощь пожарных Тульской области.





По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о пожаре на ферме в деревне Старогольское Новодеревеньковского района на телефон службы спасения поступило в 16:20. В результате пожара выгорела кровля на 70 м.кв. Пожарным удалось оперативно локализовать пламя, было эвакуировано 50 голов крупнорогатого скота. На месте работали пожарные Новодеревеньковского, Краснозоренского районов и Тульской области. Пострадавших нет. Спасено строение фермы с внутренними помещениями. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали за прошедшие сутки 16 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 9 выездов на различные происшествия и помощь населению.





Орловское Информбюро





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