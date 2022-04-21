В деревне Хардиково сгорел нежилой дом

Пожар произошел накануне около пяти часов вечера.

В деревне Хардиково на ул. Совхозной произошел пожар в нежилом доме. На момент прибытия дом горел по всей площади, частично обрушилась кровля, угрозы распространения огня на соседние строения не было. В результате пожара дом выгорел на 80 м.кв. На месте пожара работали сотрудники 2-й и 3-й ПСЧ г. Орла. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали за прошедшие сутки 16 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 9 выездов на различные происшествия и помощь населению.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области