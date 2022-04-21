Колокольцев встретился с главой Российского совета ветеранов органов внутренних дел Овчинниковым

Временно исполняющим обязанности председателя Совета Николай Овчинников был выбран на внеочередном заседании Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. На этом посту он сменил генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова, который ушел из жизни в декабре прошлого года.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев встретился с генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым, который занимает должность врио председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.



Владимир Колокольцев и Николай Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации. Речь шла, в том числе, об оказании всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Фото пресс-службы УМВД Росси по Орловской области