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15:37, 21 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На Орловщине приведут в порядок 18 региональных и городских автодорог общей протяженностью 73 километра. Работы уже стартовали.



- Больничный обход. Помощь требуется медучреждению.



- В Орле два победителя регионального этапа конкурса «Умник» получили грантовую поддержку.



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