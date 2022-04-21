Главная » Новости



15:01, 21 апреля 2022 года В орловской луже замечен купающийся бобр Фото в редакцию ГТРК «Орел» прислал очевидец.







Необычные кадры к нам в редакцию сегодня прислал житель Северного района Орла. Недалеко от памятника Металлургу был замечен бобр. Животное плескалось в огромной луже. Как отметил Игорь Труш, приславший фото, когда лужа высохнет, бобру придётся «переехать».



Автор фото – Игорь Труш





Орловское Информбюро





Новости СМИ2