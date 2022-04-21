В Орле ликвидировали пять подпольных казино

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13:45, 21 апреля 2022 года
В Орле ликвидировали пять подпольных казиноОни работали около двух лет.
В Орле в течение почти двух лет работали пять подпольных казино. Как сообщили в региональном УМВД, игровое оборудование изъято.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской: «Сотрудники правоохранительных органов установили, что с ноября 2020 года по апрель 2022 года два орловца 1999 и 2002 годов рождения вместе с иными лицами незаконно организовали азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Салоны действовали последовательно в пяти помещениях на территориях Железнодорожного, Северного и Заводского районов областного центра».
Подпольные игровые залы работали в закрытом режиме. Организаторы соблюдали строгую конспирацию: вход только своим и исключительно по предварительному звонку с последующей идентификацией при помощи видеонаблюдения, которое тоже изъято вместе с записями, документацией и оргтехникой.
По материалам УМВД И УФСБ возбуждено уголовное дело.
Всеволод Трифонов