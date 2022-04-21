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14:25, 21 апреля 2022 года

Задержан орловец, промышлявший кражей интернет-кабеля

Злоумышленник заключен под стражу.


Как сообщили в региональном УМВД, в Советском и Северном районах Орла за последние дни был зарегистрирован ряд краж интернет-кабеля из подъездов жилых домов. Злоумышленник демонтировал его из общедомовых помещений.
 
Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался орловец 1995 года. Мужчина признался, что срезал интернет-кабель, а затем обжигал его в укромном месте и сдавал в пункт приема лома цветного металла. Только в Советском районе он совершил шесть хищений.
 
В настоящее время данному лицу, подозреваемому также в ином имущественном преступлении, совершенном группой лиц, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
 
Предварительное расследование продолжается. Уголовные дела планируется соединить в одно производство.



Орловское Информбюро


 
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