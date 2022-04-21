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15:39, 21 апреля 2022 года

Орловцы получат возможность на дополнительную «детскую выплату»

Данную меру социальной поддержки получат те семьи, которые нуждаются в поддержке государства и чей доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе на сегодняшний день.


С 1 мая на дополнительные деньги могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Подробности получения денег рассказала сегодня руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина в рамках прямого эфира в социальных сетях орловского ЦУРа.

По словам Гаврилиной, порядок получения данной выплаты похож на порядок получения выплаты на детей от 3 до 7 лет. Данную меру социальной поддержки получат те семьи, которые нуждаются в поддержке государства и чей доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе на сегодняшний день.

Выплата будет дифференцированной – от 50% до 100%. Если доход семьи при учете полученной выплаты в размере 50% не достигает прожиточного минимума, то семья переходит на ступень в 75%. Если и при этом условии доход семьи не достигнет прожиточного минимума, то семья сможет получить 100% выплату. Прожиточный минимум на ребенка, установленный в нашем регионе, - 11 415 рублей. Выплата будет осуществляться Пенсионным фондом России.


Анастасия Дорохова


 
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