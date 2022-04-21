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15:40, 21 апреля 2022 года В Орле выпускницы курса актерского мастерства сыграли свой дипломный спектакль Показ прошел на малой сцене театра «Свободное пространство».





На малой сцене «Свободного пространства» показали спектакль «Девичник» - трагикомедию по пьесе Лоры Каннингем. Это был дипломный проект выпускников актерского курса Орловского института культуры. Мастера курса - Валерий Лагоша и Маргарита Рыжикова.

Валерий Лагоша, Заслуженный артист России, доцент, преподаватель ОГИК: «Сложность в том, что семь девушек на курсе - пойди найди пьесу. Я случайно нашел пьесу, которую переделывал очень сильно, поскольку там чисто американский юмор, который нам непонятен. Я убрал там всё, и получилась такая милая штука, больше для женской аудитории».

Проблемы, которые затрагиваются в пьесе Лоры Каннингем, безусловно, так или иначе касаются любой женщины, и молодым артисткам они тоже не чужды, поэтому им удалось и рассмешить, и тронуть зрителя.



Учеба окончена, дипломный спектакль поставлен, у молодых актрис начинается новая насыщенная жизнь. Мастера желают им удачи, ведь они прекрасно знают, насколько труден актерский хлеб, и как непросто придется выпускницам. Переживают за них, но все равно верят в их талант.





Эва Стасюлевич





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