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15:46, 21 апреля 2022 года

Ирина Гаврилина прокомментировала ситуации на рынке труда в Орловской области

Прямой эфир с руководителем регионального департамента соцзащиты был проведен в соцсетях Центра управления регионом.


Как сообщила сегодня руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, комментируя ситуацию на рынке труда в Орловской области, резких увольнений или уведомлений о предстоящих увольнениях на больших предприятиях пока не наблюдается.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты Орловской области: «Резких увольнений или уведомлений о предстоящих увольнениях на больших предприятиях мы пока не видим. Сейчас вся работа с предприятиями ведется через портал «Работа в России». По закону работодатель обязан нас уведомить об изменении условий труда своих сотрудников. К примеру, простой. Такая информация у нас есть от нескольких предприятий в Ливенском районе, которые работали с импортными составляющими. Но это только пока предположения, что возможно для 1400 человек будут изменены условия труда. Кто-то попадет под простой, кто-то будет уволен. Мы в этой части выстраиваем свою работу. Ситуация контролируется из федерального центра, регионам выделяются средства для компенсации негативных изменений на рынке труда».

По информации Гаврилиной, на данный момент в Орловской области порядка 8 тысяч вакансий и около 2500 безработных.


Анастасия Дорохова


 
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