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15:59, 21 апреля 2022 года В Орловской области востребованы рабочие специальности Об этом сообщила руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.





Сегодня в рамках прямого эфира, организованного Центром управления регионом Орловской области, руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина рассказала о наиболее востребованных вакансиях на орловском рынке труда.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты Орловской области: «Востребованными по-прежнему остаются рабочие специальности. Сейчас очень много заявленных вакансий в сельском хозяйстве, что связано с сезонными работами. Также нужны строители. И конечно самый популярный пул вакансий – медики различного профиля. Медиков, к сожалению, не хватает. И повара требуются, и бухгалтера. Мы анализировали зарплаты. Программистам, к примеру, предлагают 110 тысяч. А мы знаем, что стандартные зарплаты гораздо ниже. Вакансии разные. Да, мы понимаем, что в большинстве они не высокооплачиваемые, но трудоустроить можем».





Анастасия Дорохова





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