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16:00, 21 апреля 2022 года

В 2021 году в Орловской области было заключено более 1600 социальных контрактов

Как сообщила руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, наиболее востребованным направлением оказалась предпринимательская деятельность.


По итогам 2021 года в Орловской области было заключено более 1600 социальных контрактов. Об этом сегодня в рамках прямого эфира, организованного Центром управления регионом Орловской области, рассказала руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

По ее словам, самым популярным направлением оказалась предпринимательская деятельность. Как отметила Ирина Гаврилина, департамент соцзащиты ведет кураторство всех соцконтрактов и помогает решать возникающие проблемы. «Для нас важно, чтобы человек не закрыл свой ИП и довел дело до конца», - отметила Ирина Гаврилина.

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Анастасия Дорохова


 
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