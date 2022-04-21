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16:43, 21 апреля 2022 года Орловские дачники запасаются саженцами Как правильно выбрать растение, на что стоит обратить внимание, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Орловские садоводы-любители вышли на поиски. Ищут экспонаты, которые обновят и дополнят коллекции цветов, деревьев и кустарников. Подбирая для своего участка нового «жителя», обратите внимание на его «прописку» - лучше приживется закаленный орловским климатом. Еще это оградит ваш огород от вредителей, которые уже облюбовали соседние регионы.



Евгений Зорькин, старший государственный инспектор Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Один из опасных вредителей, который может к нам проникнуть, это американская белая бабочка. В прошлом году она была массово распространена на территории Курской области, в южных ее районах. Она может уничтожить все ваши деревья, очень быстро распространяется».

На Орловщине распространена золотистая картофельная нематода, поэтому у продавца просите акт ветсанконтроля. Да, и вообще не стесняйтесь требовать бумажное доказательство - где, как и в чем был выращен саженец. Вам - можно. А вот контролирующим органам - нельзя. Наложен мораторий на проверки. Поэтому сотрудники Россельхознадзора визуально оценивают саженцы.



Растение с открытой корневой системой обойдется дешевле, но закрытая - дает почти стопроцентную приживаемость.



У роз на листьях не должно быть пятен. Предпочтение отдавайте молодым экземплярам - двухлетки пересадку переносят легче, чем взрослые растения.



Сейчас время посадки плодовых деревьев. Специалисты рекомендуют выбирать колоновидные сорта. Они рано радуют урожаем. При этом недолговечны, живут около 15 лет, любят низину. Они просто спасение для тех, у кого не большие огороды. При посадке между саженцами оставляют сантиметров 50, между рядами - метр.



Покупая саженцы деревьев, особое внимание обратите на корни, они - залог хорошего урожая. Если сухие - проходите мимо. Длина корешков должна быть не меньше 20 сантиметров, а сами корни - упругими, без наростов и ран.



Семена растений, посадочный материал плодово-ягодных и декоративных культур можно купить и на новой тематической ярмарке выходного дня в Орле. Расположилась она в районе дома №122 на улице Октябрьской. График работы с 7:00 до 15:00. Что касается дачных автобусов, курсировать они начнут с 23 апреля.





Анна Вайсергисер





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