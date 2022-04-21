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18:10, 21 апреля 2022 года На Донбасс отправилась гуманитарная помощь, собранная коллективом Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС Всего собрали 16 тонн груза.





Студенты и преподаватели Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС собрали гуманитарную помощь для военнослужащих российской армии. Всего собрали 16 тонн груза, в котором продукты и предметы первой необходимости.



Помимо круп, консервов, сладостей, орловцы передали и пасхальные куличи, которые испекли повара институтской столовой.



Машины уже отправились в сторону Донбасса. В ближайшее время солдаты примут весточку из дома.





Елизавета Капырина





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