На Донбасс отправилась гуманитарная помощь, собранная коллективом Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС

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18:10, 21 апреля 2022 года
На Донбасс отправилась гуманитарная помощь, собранная коллективом Среднерусского института управления-филиала РАНХиГСВсего собрали 16 тонн груза.
Студенты и преподаватели Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС собрали гуманитарную помощь для военнослужащих российской армии. Всего собрали 16 тонн груза, в котором продукты и предметы первой необходимости.
Помимо круп, консервов, сладостей, орловцы передали и пасхальные куличи, которые испекли повара институтской столовой.
Машины уже отправились в сторону Донбасса. В ближайшее время солдаты примут весточку из дома.
Елизавета Капырина