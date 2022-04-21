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18:57, 21 апреля 2022 года В Орле отметили День местного самоуправления Сотрудники администраций разных районов, городов и сельских поселений Орловщины, а также депутаты советов разных уровней сегодня получили благодарственные письма и грамоты. Торжественное мероприятие прошло в Спасском-Лутовиново.





Органы местного самоуправления - нам они знакомы как администрации городов, районов, сельских поселений, или как советы депутатов разных уровней. Объединяет их то, что власти, которая была бы ближе к народу, чем они, нет.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня органы местного самоуправления это самая приближённая к людям власть, в том плане, что все текущие вопросы, проблемы, задачи они решаются, в первую очередь, с местной властью. Правительство области всегда выстраивает свои отношения вместе с местной властью».

Доказательством этого является ежегодное увеличение финансирования органов местного самоуправления. В прошлом году из областного бюджета они получили 14 миллиардов 600 миллионов рублей. В этом году, пообещал губернатор, будет ещё больше. А самое главное, что все бюджетные средства они удачно вкладывают в развитие родного края.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня они принимают решения и контролируют ход исполнения, вплоть до приёмки того или иного объекта. Это здорово, когда органы местного самоуправления действительно проявляют себя как люди, которые живут на земле».

Именно за этот труд - многолетний и добросовестный - в профессиональный праздник лучшие из управленцев получили почётные грамоты и благодарности губернатора, регионального заксобрания и совета муниципальных образований. А лучшим примером развития местного самоуправления на Орловщине принято решение о создании Орловского муниципального округа.



Иван Грачёв, председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Орловского облсовета: «В решении о создании муниципального округа несколько уровней решения задач. Часть из них связана с экономией финансов, часть из них связана с непосредственным осуществлением местного самоуправления. Время покажет результаты».

Если говорить о самом празднике, то он достаточно молодой. В следующем году День местного самоуправления будет отмечаться в десятый раз. Именно 21 апреля в 1785 году Екатерина II утвердила Жалованную грамоту городам, которая положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.





Антон Киселёв





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