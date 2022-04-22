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5:58, 22 апреля 2022 года Первая выплата после назначения пенсии жителям Орловской области теперь приходит в два раза быстрее Сокращение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.





Граждане, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату назначенной пенсии в два раза быстрее. Соответствующие правила действуют с января. Согласно им, первая пенсия доставляется пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15 (период, действующий до 2022 года). Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении пенсии.



Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пенсии или выплаты пенсии при смене места жительства. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт, пенсионер теперь оперативнее получает выплаты по новому адресу.





Орловское Информбюро





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