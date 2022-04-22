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7:00, 22 апреля 2022 года

Судебное заседание по делу о геноциде будет транслироваться онлайн

Заседание начнется сегодня, 22 апреля, в 10 часов.


Сегодня, 22 апреля, пройдет первое заседание Орловского облсуда по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей нацистами в годы войны. Заседание будет транслироваться в сети интернет, в социальной сети ВКонтакте в группе «Без срока давности. Орловская область». Начало в 10:00.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в ходе судебного заседания будет рассматриваться дело о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.

Исковое заявление подготовлено и направлено прокуратурой Орловской области по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид».

К участию будут привлечены орловские историки, краеведы, поисковики.

Судебный процесс станет одним из ключевых мероприятий проекта «Без срока давности». В его рамках в Орловской области также проводятся поисковые и разведывательные работы в местах массовых захоронений мирных жителей, идет выявление и рассекречивание новых архивных документов, готовятся к изданию сборники документов о военных преступлениях нацистов и их пособников по оккупированным регионам.


Орловское Информбюро


 
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