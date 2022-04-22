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9:02, 22 апреля 2022 года Орловские гимнастки успешно выступили на всероссийском турнире Соревнования на «Кубок Заслуженного тренера РСФСР Светланы Лебедевой» состоялись в Рязани.





Орловские гимнастки приняли участие в турнире на Кубок Заслуженного тренера РСФСР Светланы Лебедевой в Рязани. По программе мастеров спорта в групповых упражнениях, сборная Орловской области заняла 3 место. По программе кандидатов в мастера спорта в индивидуальной программе Богачёва Мария заняла 9 место, Парфёнова Анна - 12 место. По программе второго взрослого разряда 1 место заняла Шестакова Кристина.



Фото из группы гимнастики и акробатики СШОР №3 города Орла





Анастасия Дорохова





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