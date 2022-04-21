Главная » Новости



21:20, 21 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Доигрались до уголовного дела. В Орле пресечена работа сети подпольных казино.



- Вклад в общее дело. Из Орла на Донбасс отправлен очередной груз.



- В Орле отметили День местного самоуправления.



- Спасти - за несколько секунд. Сегодня орловские пожарные оттачивали профессиональные навыки на высоте 19-го этажа.



- Орловцы смогут познакомиться с Валаамом. Выставка откроется в центре областного центра.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2