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19:40, 21 апреля 2022 года Асфальт, снятый при ремонте орловских улиц, будет использоваться повторно Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Сегодняшний прямой эфир главы города Орла был посвящен ямочному ремонту. В частности, стало известно, что асфальт, снятый фрезой при ремонте основных улиц, будет использоваться повторно, прежде всего в частном секторе. По словам Парахина, ожидается список дорог от депутатского корпуса, чтобы преступить к работам. Было отмечено, что фрезерат начнут укладывать, когда температура установится на уровне +20 и выше.





Анастасия Дорохова





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